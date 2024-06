Escalação: como Fortaleza e Athletico vão a campo pelo Brasileirão Série A

Fortaleza e Athletico se enfrentam hoje, domingo, 2 de junho (02/06), em jogo da sétima rodada do Brasileirão Série A. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 18h30min (de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Hércules e Martínez; Machuca, Breno Lopes e Kayzer. Téc: Vojvoda