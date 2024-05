Fortaleza x Trinidense ao vivo pela Copa Sul-Americana 2024; siga transmissão

Precisando apenas de uma vitória para garantir a primeira colocação do grupo D da Copa Sul-Americana e avançar direto para as oitavas de final, o Fortaleza recebe o já eliminado Sportivo Trinidense-PAR na Arena Castelão, hoje, às 21 horas, pela última rodada da fase classificatória. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Trinidense ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Trinidense ao vivo: ouça via Facebook