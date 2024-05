Com dois gols de Geicy, Fortaleza vence Botafogo no Brasileirão Sub-20 Feminino

Leoas do Pici ocupam a liderança provisória do Grupo C do certame nacional com 18 pontos e encaminham classificação para a próxima fase da competição

O Fortaleza venceu o Botafogo na tarde desta quarta-feira, 15, por 2 a 1, em partida válida pela sétima rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino Sub-20. Os dois gols das Leoas do Pici foram marcados pela artilheira da equipe no campeonato Geicy, enquanto as Gloriosas diminuíram com Cabral.

Com o resultado, a equipe tricolor comandada por Igor Cearense ocupa a liderança provisória do Grupo C do certame nacional, com 18 pontos, e encaminha a classificação para a próxima fase da competição.

O triunfo foi construído no final da primeira etapa. Aos 41, após lançamento de Janyele, a camisa nove marcou o primeiro. O segundo gol ocorreu após uma saída errada da goleira do Botafogo, que foi cortada por Kauane, que acabou servindo Geicy na área. A equipe carioca descontou aos 13 minutos, com Cabral.