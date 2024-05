Destaque do Fortaleza, João Ricardo lidera ranking de defesas por jogo e gols evitados da Série A

João Ricardo voltou a ser protagonista do Fortaleza no empate por 1 a 1 com o Botafogo neste domingo, 12, pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com quatro defesas registradas na partida.

O desempenho do arqueiro de 35 anos no Brasileirão o coloca na liderança do ranking de defesas por jogo e de gols evitados, do site de estatísticas SofaScore. Em cinco partidas de Série A, João Ricardo, registra, em média, 4,6 intervenções por jogo e quase quatro tentos impedidos (3,97).

Contra o RB Bragantino (4ª rodada), João Ricardo registrou duas defesas; contra São Paulo (1ª rodada), Cruzeiro (2ª rodada) e Botafogo (6ª rodada), quatro intervenções; contra o Corinthians (5ª rodada), foram nove finalizações defendidas.