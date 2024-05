No Pici, Fortaleza realiza treino e encerra preparação para receber o Botafogo

O Fortaleza realizou sua última atividade antes do duelo contra o Botafogo, pela Série A, na tarde deste sábado, 11. No Pici, Vojvoda comandou o treino de apronto com seus comandados visando o embate diante dos cariocas, marcado para domingo, 12, às 16 horas (de Brasília).

Na Arena Castelão, o time leonino tentará vencer seu primeiro confronto como mandante na competição nacional. Até o momento, o Tricolor atuou duas vezes diante da sua torcida e empatou ambas, contra Cruzeiro e Red Bull Bragantino.