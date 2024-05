Fortaleza recebe Botafogo pela Série A almejando dar fim a jejum de vitórias

Considerando jogos pelo Brasileirão, o Leão do Pici acumula três empates consecutivos, dois deles atuando como mandante, contra Cruzeiro e RB Bragantino, e um fora de casa, diante do Corinthians. Neste ano, o Fortaleza ainda não conseguiu superar nenhum rival da Primeira ou Segunda Divisão brasileira em duelos na capital cearense, jejum que pode ser encerrado perante o Botafogo.

O Glorioso, assim como o Fortaleza, teve um difícil embate em um torneio continental no meio da semana. No caso do Alvinegro, em duelo da Libertadores, bateu a LDU-EQU, no Rio de Janeiro, por 2 a 1, resultado que amenizou a frustração da torcida pela derrota para o Bahia na Série A. O revés para o Esquadrão, inclusive, fez a equipe comandada por Artur Jorge perder a liderança do certame nacional.

Em relação ao retrospecto do confronto, o Botafogo tem larga vantagem. Na história, o Leão e o Glorioso se enfrentaram 20 vezes, com apenas três vitórias do time cearense e 13 do carioca. A última vez que o Tricolor superou o Alvinegro aconteceu na temporada de 2020, no segundo turno do Brasileirão daquele ano. Desde então, foram dois reveses em 2022 e um em 2023 — além de um empate.