Fortaleza goleia Recanto por 7 a 0 e assume vice-liderança do grupo na Série A2

A duas rodadas do fim da fase de grupos, as Leoas se consolidam na parte de cima da tabela de classificação

Lutando pela classificação para as quartas de final do Brasileirão A2, o Fortaleza entrou em campo na tarde deste sábado, 11, para enfrentar o Recanto da Criança pela quinta rodada do campeonato. Em uma partida inspirada no estádio Raimundão, as Leoas golearam o time visitante por 7 a 0 e garantiram a vice-liderança do grupo B da competição.

Com a vitória em casa e o empate entre Sport e 3B, o Fortaleza se consolida encaminha o avanço para as quartas de final do certame. O próximo compromisso da equipe é diante do 3B da Amazônia, líder do grupo. As equipes se enfrentam no próximo sábado, 18, às 16 horas, no estádio da Colina, em Manaus. A partida será transmitida pela TV Leão.

Fortaleza x Recanto da Criança: o jogo



Chegando para o confronto após um revés de 2 a 1 diante do JC, o Fortaleza se apresentou bem e não teve dificuldades para impor o ritmo de jogo diante da equipe amazonense. Após o apito inicial, as Leoas abriram o placar logo no primeiro ataque da partida, aos 30 segundos de bola rolando. Aproveitando um erro defensivo do Recanto, o Tricolor chegou à área adversária pela esquerda para abrir o placar com um gol de cobertura da meia Natália.