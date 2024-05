Recepcionado por torcedores, Boca Juniors desembarca em Fortaleza para jogo da Sula

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 24-04-2024:Chegada do Boca Juniors ao Gran Marquise. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O Boca Juniors desembarcou na noite desta quarta-feira, 24, em Fortaleza, para jogo válido pela Copa Sul-Americana. A tradicional equipe xeneize enfrenta nesta quinta, 25, o Tricolor do Pici às 21 horas, na Arena Castelão, pela terceira rodada do certame regional. Na companhia do atual presidente do clube e ex-jogador Riquelme, o elenco azul e ouro chegou na capital alencarina sem a grande estrela do time, Edinson Cavani, que ficou fora da lista de relacionados por desgaste muscular, sendo poupado para o confronto do grupo diante do Estudiantes, pela semifinal da Copa da Liga Argentina. Em seu lugar, deverá ser utilizado o jovem Langoni. Benedetto também é opção. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Apesar da ausência do craque uruguaio e da chuva que caia no momento em que ônibus desembarcou, o grupo foi bem recepcionado no hotel onde ficará até a madrugada de quinta-feira, 25, por alguns torcedores argentinos residentes em Fortaleza. Dentre eles estava o argentino Leonel Rourcke, que demonstrou otimismo para o embate.

"Creio que Boca vai fazer um jogo positivo, agressivo e vamos para cima. Acho que ganhamos de dois a zero", palpitou. Quem também demonstrou boas expectativas foi o brasileiro-argentino León González, que acentuou ainda a importância de ver o time do coração na atual cidade em que mora.

"Nunca imaginaria. Como River veio para cá, também não imaginei. Mesmo sendo rival, o Fortaleza está conquistando coisas e acredito que o Boca vença o jogo. Deve ser uma partida aberta, mas estou com boas expectativas", frisou. O Boca deverá ir a campo com uma equipe alternativa. No último treino, realizado na manhã desta quarta na Argentina, o técnico Diego Martinez esboçou uma equipe formada em 4-4-2, com o colombiano Fabra no meio de campo como principal mudança. Autor de dois dos três gols marcados no final de semana diante do River Plate, Merentiel também deverá ser titular diante do Leão. Poupado nos treinos de terça, o goleiro Silvio Romero deverá ser titular.