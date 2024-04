Com Escobar, Fortaleza viaja para estreia na Série A; veja relacionados

O zagueiro Cardona foi uma das ausências da delegação, assim como Calebe e Rossetto, que estão em tratamento no departamento médico do clube

Ao todo, 24 jogadores do Tricolor do Pici viajaram para a partida. Entre as ausências, além dos lesionados Calebe e Rossetto, o zagueiro Cardona não viajou. A novidade fica por conta da integração do defensor Jonathan, de 24 anos.

Após o treino de apronto no Pici, a delegação do Fortaleza encerrou a preparação visando a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo e embarcou para a capital paulista nesta sexta-feira, 12. O duelo entre os tricolores acontece neste sábado, 13, às 21 horas, no Morumbis.

Jonathan tem formação no sub-20 do Leão e assinou contrato profissional até o fim de 2025. O atleta foi emprestado ao Operário e, de forma mais recente, ao Azuris, ambos times do Paraná. De volta ao Fortaleza, o zagueiro foi integrado ao time principal e viajou com a equipe para São Paulo.

O lateral-esquerdo Escobar, alvo do Santos em negociação com o Fortaleza, viajou normalmente com a equipe. O Esportes O POVO apurou que o argentino de 27 anos ainda não chegou a um acerto financeiro para rescindir com o Leão e assinar com o Peixe.

Confira os atletas que viajaram para a estreia do Fortaleza na Série A:

Goleiros: João Ricardo, Santos, Kozlinski



Laterais: Tinga, Pacheco, Dudu, Escobar



Zagueiros: Titi, Jonathan, Britez, Kusevic



Volantes: Zé Welison, Sasha, Kauan, Pedro Augusto e Hércules



Meias: Pochettino e Kervin



Atacantes: Marinho, Machuca, Lucero, Pikachu, Moisés e Pedro Rocha

São Paulo tem pelo menos cinco desfalques para duelo contra Fortaleza

Para o duelo contra o Fortaleza, o São Paulo deve contar com desfalques importantes. Entre eles está Rafinha (fratura na fíbula esquerda); Lucas Moura (lesão muscular na coxa esquerda); Wellington Rato (sindesmose no tornozelo esquerdo e entorse); Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita); Nikão (tendinite de Aquiles bilateral).