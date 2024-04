Sem Calebe e Kervin, mas com Tinga: Fortaleza chega ao Castelão para final do Cearense

O camisa 10 leonino sentiu um edema muscular na coxa esquerda no duelo de ida da final, onde ficou apenas seis minutos em campo. O venezuelano, por sua vez, está com sintomas de gastroenterite

O Fortaleza já se faz presente na Arena Castelão, para a grande final do Campeonato Cearense , neste sábado, 6, às 16h40min, contra a equipe do Ceará. Para este confronto, Juan Pablo Vojvoda, técnico tricolor não contará com os meias Calebe e Kervin. No entanto, Tinga, lateral-direito e capitão da equipe, volta a ficar à disposição.

O venezuelano, por sua vez, está com sintomas de gastroenterite e já havia sido desfalque no triunfo do time na última quarta-feira, 3, diante do Sportivo Trinidense, do Paraguai, na Copa Sul-Americana.

Matheus Rossetto também fica de fora da decisão, pois segue recuperando de um edema na região posterior na coxa esquerda. Kauan Rodrigues, por opção técnica, fica de fora.