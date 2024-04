Autor de gol da vitória, Galhardo ressalta estreia na Sula: "Começamos na frente"

A vitória deixou o Tricolor em primeiro no grupo D da Copa Sul-Americana, visto que Nacional Potosí e Boca Juniors ficaram no empate

A vitória do Fortaleza por 2 a 0 sobre o Sportivo Trinidense foi bastante comemorada pelo atacante Thiago Galhardo, autor de um dos gols do triunfo que deixou o Tricolor em primeiro no grupo D da Copa Sul-Americana.

Ao lado do técnico Vojvojda, Galhardo concedeu entrevista coletiva após a partida e exaltou a vitória da equipe. “Feliz por fazer o gol. Hoje é meu 100º jogo pelo Fortaleza, mas acho que o mais importante é a vitória”, comentou.

O atacante lembrou ainda das diversas chances desperdiçadas pelo Fortaleza, com direito a bola no travessão e na trave, que poderiam ter dado uma tranquilidade maior no jogo. “Não tivemos a efetividade que normalmente nós temos”, pontuou. Foi somente no final do segundo tempo que Yago Pikachu marcou o segundo gol tricolor.