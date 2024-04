Fortaleza finaliza preparação para 1ª final do Campeonato Cearense; veja provável escalação

Tricolor do Pici enfrenta o Ceará neste sábado, 30, às 16h40min, pelo jogo de ida da final do torneio estadual na Arena Castelão

O Fortaleza finalizou na tarde desta sexta-feira, 29, a preparação para o duelo diante do Ceará. As equipes cearenses protagonizam neste sábado, 30, o terceiro Clássico-Rei do ano às 16h40min, pela primeira final do Campeonato Cearense, na Arena Castelão.



Em um momento conturbado da temporada, o Tricolor do Pici tem mantido os treinos fechados. A equipe tem, no entanto, um retorno já confirmado para o jogo. Destaque na atual temporada, o venezuelano Kervin Andrade volta a estar disponível ao técnico Juan Pablo Vojvoda após servir a seleção de seu país em dois amistosos.

As dúvidas que o treinador possui para os jogos são referentes aos laterais, já que Tinga possui um edema na coxa direita e Bruno Pacheco se recupera de um tendinopatia no joelho. Além deles, no último boletim do departamento médico, o clube divulgou que Pedro Augusto foi baixa por um estiramento ligamentar no cotovelo direito.