Sistema do VAR "bugou" em revisão de gol anulado do Fortaleza contra Maracanã

O VAR não conseguiu revisar com precisão o lance que resultou no segundo gol do Fortaleza diante do Maracanã, anulado pela arbitragem na semifinal do Campeonato Cearense, no último domingo, 17.

Houve um problema no software, impossibilitando que os árbitros verificassem as linhas para confirmar o impedimento. Desta forma, a decisão de campo, que viu Marinho em posição irregular para receber lançamento de Kauan no início da jogada do gol marcado pelo camisa 11, foi mantida, conforme protocolo do VAR.

As imagens e os áudios da atuação do VAR no lance foram divulgados nesta quarta-feira, 20.