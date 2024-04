Fortaleza tem quatro desfalques para o Clássico-Rei pelo Nordestão; veja nomes

O Fortaleza não poderá contar com quatro atletas no Clássico-Rei desta quarta-feira, 20, válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste 2024. Conforme boletim médico divulgado pelo clube, o goleiro Santos, o volante Pedro Augusto, o meia Luquinhas e o atacante Thiago Galhardo não reúnem condições de jogo.

O primeiro citado apresentou um quadro viral. Já o segundo segue tratando um estiramento ligamentar no cotovelo direito - lesão que o deixou de fora do último jogo contra o Maracanã. Luquinhas e Galhardo tratam uma lombociatalgia e um estiramento muscular na coxa direita, respectivamente.