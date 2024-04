Thauan Lara projeta passagem com títulos no Fortaleza: "Ficar marcado na história"

Apresentado oficialmente no Fortaleza, o lateral-esquerdo Thauan Lara projetou uma passagem vencedora no clube. Emprestado pelo Internacional, o jovem jogador de 20 anos enfatizou o desejo de conquistar títulos nesta temporada pelo Leão e marcar seu nome na história do clube.

Durante a entrevista coletiva, Thauan relembrou os comentários positivos que recebeu sobre o Fortaleza antes de acertar sua vinda. O lateral revelou que o atacante cearense Lucca, ex-Ceará e atualmente no Internacional, elogiou e exaltou a grandeza do Tricolor do Pici, assim como alguns dirigentes do Colorado.