Fortaleza cobra FCF por acesso aos áudios do VAR de gols anulados contra Maracanã

Árbitro Marcelo de Lima Henrique no jogo Fortaleza x Maracanã, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2024 Crédito: AURÉLIO ALVES

O Fortaleza solicitou nesta segunda-feira, 18, acesso aos áudios do VAR dos gols anulados na partida contra o Maracanã, disputada no domingo, 17, na Arena Castelão. O pedido foi feito à Federação Cearense de Futebol (FCF) via ofício. Presidente do clube, Alex Santiago se pronunciou nas redes sociais sobre o ocorrido, confirmou o envio do documento e cobrou a entidade estadual. "Precisamos de respostas da Comissão de Arbitragem da Federação sobre o que aconteceu no manejo do VAR, ontem, na anulação dos gols do Fortaleza EC. Ofício enviado. Aguardamos os áudios da cabine do VAR e a dinâmica do tracejado das linhas", escreveu.