Pedro Augusto e Brítez desfalcam Fortaleza em semifinal contra o Maracanã

Dessa forma, o time vai a campo com: João Ricardo; Dudu, Kuscevic, Titi e Escobar; Zé Welison, Kauan e Kervin; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Logo mais, às 17 horas deste domingo, 17, o Fortaleza encara a equipe do Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Para o confronto, Juan Pablo Vojvoda não contará com três jogadores: o atacante Thiago Galhardo, o zagueiro Brítez e o volante Pedro Augusto.

Desses, Galhardo já havia sido desfalcado diante do Retrô, na última quinta-feira, 14, pela Copa do Brasil, devido a um estiramento muscular na coxa direita.