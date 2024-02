Fortaleza convoca torcida para treino no Pici após atentado: "Hora de abraçar nosso time"

Técnico Vojvoda em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Dois dias depois do atentado que feriu seis jogadores e chocou o futebol brasileiro, o Fortaleza quer contar com o apoio da torcida. O clube anunciou que o treino deste sábado, 24, às 16 horas, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, será aberto para os torcedores. "Hora de abraçar o nosso time", diz o comunicado do Leão. Na última sexta-feira, 23, alguns tricolores se mobilizavam para um suposto treino aberto após publicação do presidente de uma torcida organizada — era a primeira atividade após o episódio de violência em Pernambuco. O clube chegou a informar que não haveria treino aberto na sexta "e nem nos próximos dias", mas resolveu mudar de ideia "atendendo a pedidos". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A mobilização dos torcedores e a iniciativa do Fortaleza têm como objetivo prestar apoio aos atletas diante do trauma causado pela tentativa de homicídio por parte de torcedores do Sport na Região Metropolitana do Recife, na saída da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O ônibus da delegação tricolor foi atingido com explosivos e pedras.

