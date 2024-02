Safece comenta prejuízo do Fortaleza e demonstra apoio ao clube após atentado

Presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará, Marcos Gaúcho participou do programa Trem Bala, do O POVO, nesta sexta-feira, 23

O presidente do Sindicato dos Atletas de futebol do Estado do Ceará (Safece), Marcos Gaúcho, concedeu entrevista ao programa Trem Bala, do O POVO, para comentar sobre o atentado sofrido pela delegação do Fortaleza na madrugada da última quinta-feira, 22, quando o ônibus do time foi atacado por torcedores do Sport com pedras e bomba.

O gestor revelou conversa com Tinga, falou sobre o prejuízo que o time toma ao ter atletas lesionados com o atentado e demonstrou apoio a qualquer decisão que o clube vier a tomar em conjunto com os jogadores.

"Tivemos essa conversa com o Tinga, tava tudo muito quente e eles iam avaliar com a presidência. (...) É uma decisão de presidente de clube, de patrão, e é claro que ele, quando contrata, quer o atleta dentro de campo e não lesionado. Isso traz um prejuízo enorme ao clube, para todos, e estamos aguardando as decisões que serão tomadas pelo presidente. Estaremos apoiando de uma maneira incondicional todas as decisões tomadas pelo clube em conjunto com as lideranças, todos os jogadores", ressaltou ele.