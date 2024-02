Escalação: como Sport e Fortaleza vão a campo pelo Copa do Nordeste 2024

Duelo de Leões ocorre nesta quarta-feira, 21, às 21h30min, na Arena Pernambuco, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2024. Veja quem vai a campo com escalações confirmadas

Após confirmar a vaga nas semifinais do Campeonato Cearense, o Fortaleza vira a página do Estadual e volta a focar na Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira, 21, o Leão do Pici vai até a Arena Pernambuco, onde enfrenta o Sport às 21h30min pela quarta rodada da fase de grupos do torneio regional. Confira abaixo as escalações confirmadas de cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Sport

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

4-4-2: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castan, e Felipinho; Felipe, Fabrício Domínguez, Alan Ruiz e Lucas Lima; Gustavo Coutinho e Romarinho. Téc: Mariano Soso