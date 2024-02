Vojvoda revela conversa com elenco em intervalo do Clássico-Rei: "Preciso que joguem e tomem riscos"

O técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre o empate em 3 a 3 do Fortaleza com o Ceará no Clássico-Rei deste sábado, 17. Em entrevista coletiva, o argentino revelou a conversa que teve com os jogadores tricolores no intervalo da partida - quando o Leão tinha desvantagem de 2 a 0 no placar.

"Eu falei da parte tática e das atitudes, dos comportamentos. Preciso que joguem e que tomem riscos. Eu falei a eles que iria assumir o posicionamento tático sem colocar zagueiro", disse.