Vojvoda exalta atmosfera da torcida do Fortaleza em 2º tempo do Clássico-Rei: "Necessitamos disso"

Técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva após o empate em 3 a 3 no primeiro Clássico-Rei da temporada, disputado neste sábado, 17, na Arena Castelão.

Na oportunidade, o treinador argentino exaltou a atmosfera da torcida do Leão do Pici na segunda etapa do duelo contra o maior rival, Ceará.

"Necessitamos da atmosfera que temos em competições internacionais. A torcida do Fortaleza é diferente por isso. É reconhecida na América do Sul por isso. Necessitamos disso em momentos complicados, hoje era um momento complicado. No segundo tempo, eu tento falar com os jogadores, mas eles não me escutam pois estão escutando a torcida", comentou.