Calebe e Bruno Pacheco desfalcam Fortaleza no 1º Clássico-Rei de 2024; veja boletim do Leão

O meia Calebe e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco serão desfalques do Fortaleza no primeiro Clássico-Rei da temporada, disputado neste sábado, 17, às 16h40min (de Brasília), na Arena Castelão. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Cearense.

Conforme divulgou o clube tricolor, o camisa 10 segue tratando um estiramento muscular na coxa esquerda. Já o número 6 sofreu uma fratura metacarpiana na mão direita. O volante Hércules, pós-operatório de lesão ligamentar no joelho esquerdo, também integra a lista do departamento médico.