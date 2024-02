Decisivo na final de 2023, Calebe é dúvida para primeiro Clássico-Rei de 2024

No último boletim médico divulgado pelo clube, na última quarta-feira, 14, Calebe ainda constava no DM

Camisa 10 e autor do gol do pentacampeonato em 2023, o meia Calebe é dúvida para o primeiro Clássico-Rei de 2024, que acontece neste sábado, 17, às 16h40min, na Arena Castelão, em partida válida pela quinta e última rodada da Primeira Fase do Campeonato Cearense 2024.

Com um estiramento muscular na coxa esquerda, o jogador entrou no Departamento Médico após a partida contra América-RN, na estreia na Copa do Nordeste deste ano.

No último boletim médico divulgado pelo clube, na última quarta-feira, 14, Calebe ainda constava no DM se recuperando de um estiramento muscular na coxa esquerda.