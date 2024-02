Escalação: como Fortaleza e River-PI vão a campo pela Copa do Nordeste 2024

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Leão e Galo Carijó se enfrentam nesta quarta-feira, 31, às 19 horas, na Arena Castelão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2024. Veja quem vai a campo com escalações confirmadas

O Fortaleza encara nesta quarta-feira, 14, às 19 horas, o River-PI, no Castelão, em duelo válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O Tricolor busca a recuperação na competição contra os piauienses após derrota para o CRB por 1 a 0, em Maceió-AL. Confira abaixo as escalações confirmadas de cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

4-3-3: Santos; Dudu, Kuscevic, Cardona e Escobar; Pedro Augusto, Kauan e Kervin; Yago Pikachu, Pedro Rocha e Thiago Galhardo. Técnico: Vojvoda