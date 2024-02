CRB x Fortaleza ao vivo pela Copa do Nordeste 2024; siga transmissão

Equipes duelam neste domingo, 11, às 16 horas (de Brasília), pela segunda rodada do certame regional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

CRB e Fortaleza duelam neste domingo, 11, às 16 horas (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2024. O confronto será realizado no Estádio Rei Pelé, em Maceió–AL. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.

CRB x Fortaleza ao vivo: ouça via YouTube

CRB x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

