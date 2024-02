Com Kuscevic, Fortaleza viaja para enfrentar CRB; veja relacionados

No Centro de Excelência Alcides Santos, pela manhã, os jogadores participaram de uma atividade tática. Depois, os atletas convocados para encarar o Galo da Pajuçara seguiram para o Aeroporto Pinto Martins. O desembarque na capital alagoana ocorreu no final da tarde.

Após treino debaixo de forte chuva na manhã deste sábado, 10, o Fortaleza embarcou em voo fretado, no início da tarde, rumo a Maceió (AL), onde enfrentará o CRB. Para o confronto pela Copa do Nordeste , o técnico Juan Pablo Vojvoda relacionou 24 jogadores, já contando com o zagueiro chileno Kuscevic, recém-chegado ao Pici.

Baixas diante do Ferroviário, na última quarta-feira, 7, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar e o meia Calebe também serão desfalques no confronto regional. Já Kuscevic, emprestado pelo Coritiba até o final do ano, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última sexta-feira, 9, e foi relacionado.

O Tricolor duela com o CRB neste domingo, 11, às 16 horas, no Estádio Rei Pelé, pela segunda rodada da fase de grupos do Nordestão.

Na partida de estreia no torneio regional, o Leão bateu o América-RN por 2 a 1, de virada, no Castelão. Os alagoanos, por sua vez, bateram a Itabaiana-SE por 2 a 0, no Batistão, em Aracaju (SE).

Confira os jogadores relacionados: