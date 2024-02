Clássico das Cores: Ferroviário e Fortaleza se enfrentam nesta quarta no PV

Ferroviário e Fortaleza se enfrentam na noite de desta quarta-feira, 7, em mais um Clássico das Cores, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Cearense. A partida terá início às 20h30min, no Estádio Presidente Vargas, com mando de campo coral.

No confronto, o Leão do Pici buscará a quarta vitória consecutiva no Estadual. Até aqui, a equipe tricolor — a única com 100% de aproveitamento — já bateu Horizonte, Barbalha e Iguatu. Em caso de triunfo, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda poderá garantir vaga direta para as semifinais — isso se o Maracanã não vencer o Iguatu.

"Nós buscamos ser protagonistas em todas as partidas e nos preocupamos mais com nós mesmos do que com os rivais. Mas, logicamente, fazemos nossos trabalhos em cima do estilo de jogo dos rivais. São as primeiras partidas do ano, estamos voltando a ter o ritmo de jogo. Queremos fazer uma grande partida", disse o meio-campista argentino Pochettino.