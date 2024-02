Técnico da Ponte Preta confirma interesse do Fortaleza pelo volante Felipinho

Brigatti destacou que o atleta de 22 anos despertou interesse não só do Fortaleza, mas também de outras equipes no Brasil

O treinador da Ponte Preta, João Brigatti, confirmou o interesse do Fortaleza no jovem volante Felipinho durante entrevista coletiva após vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa na última quarta-feira, 31.

Brigatti destacou que o atleta de 22 anos despertou interesse não só do Fortaleza, mas também de outras equipes no Brasil. “Está em evidência no cenário nacional”, pontuou o treinador.

“A princípio não tem nada fechado”, comentou o técnico da Ponte Preta ao revelar conversas com o presidente do clube sobre o volante e uma possível saída.