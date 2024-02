Presidente do São Paulo nega procura direta por Vojvoda após ida de Dorival para a seleção

Técnico Vojvoda em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Vojvoda tem contrato com o Leão até o final do ano e já afirmou que pretende cumpri-lo. Desde 2021 no Pici, o treinador sempre tem seu nome em pauta no mercado da bola. Nesse período, Flamengo, Corinthians e Atlético-MG chegaram a consultá-lo, mas sempre sem sucesso.

Ao todo, em três anos, o argentino acumula 202 jogos à beira do campo. São 105 vitórias, 61 derrotas e 36 empates. Além disso, foram três títulos do Campeonato Cearense, um da Copa do Nordeste, duas classificações à Libertadores e a disputa da final da Copa Sul-Americana. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente