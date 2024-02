Presidente do São Paulo nega "chapéu" do Fortaleza por Marinho: "Questão mais econômica"

O mandatário comentou, em entrevista ao canal Benja Me Mucho, do jornalista Benjamín Back, que falou para Marinho que ele seria "muito feliz no Fortaleza"

Concorrente do Fortaleza pela contratação do atacante Marinho em 2023, quando o jogador ainda vestia a camisa do Flamengo, o presidente do São Paulo, Julio Casares, negou que o clube paulista tenha levado um “chapéu” do time cearense.

Em entrevista no canal Benja Me Mucho, do jornalista Benjamín Back, o Julio Casares revelou que conversou com Marinho e disse que ele “seria muito feliz no Fortaleza”. O mandatário do São Paulo também comentou que, na sua percepção, o desfecho da negociação foi favorável ao Tricolor do Pici por questões econômicas.