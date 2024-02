"O que me tiraria do Fortaleza seria só a seleção brasileira", diz Marcelo Paz

CEO da SAF do Tricolor do Pici foi entrevistado ao lado da esposa e vice-governadora do Estado do Ceará, Jade Romero, na estreia do programa Pause com Clóvis Holanda, do O POVO

Ao lado da vice-governadora Jade Romero, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, foi entrevistado na estreia do programa Pause com Clóvis Holanda, do O POVO. Questionado sobre o que o tiraria do Leão do Pici, o gestor revelou que somente “um cargo ou função específica de relevância” na seleção brasileira o faria deixar o clube.

"Eu estando no Fortaleza, o que me tiraria do Fortaleza seria só a seleção brasileira. Um cargo ou função específica de relevância junto à seleção brasileira eu estando no Fortaleza", ressaltou ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Leão desde 2015, Paz salientou que tem conhecimento que uma hora seu ciclo no Pici deve acabar e destacou que, com uma saída do Tricolor, estaria aberto a gerir outros clubes.