Em homenagem ao humor cearense, Fortaleza lança camisas especiais para a Copa do Nordeste

Os trajes custarão entre R$ 259,99 (infanto-juvenil) e R$ 279,99 (masculino e feminino) e já estão disponíveis na loja virtual do Leão do Pici . A venda física terá início neste sábado, 3.

O Fortaleza lançou, na noite desta sexta-feira, 2, os seus novos uniformes para a disputa da Copa do Nordeste. Homenageando o humor cearense, as camisas serão utilizadas pelos jogadores tricolores durante a competição regional.

Assinadas pela Volt em parceria com a Leão 1918, as camisas serão estreadas diante do América-RN, às 16 horas deste sábado. A partida, que será disputada na Arena Castelão, marca o início da trajetória da equipe tricolor na Copa do Nordeste 2024.