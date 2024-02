Carcalaion Store: Fortaleza BC investe R$ 150 mil e inaugura primeira loja de basquete do clube

Com a inauguração da loja,o time passa a ser um dos três únicos do NBB a possuir uma loja voltada para artigos de basquete

Localizada no Shopping Del Paseo, na Aldeota, a primeira franquia do time cearense tem como objetivo estreitar a relação com o torcedor do time de basquete e atrair o adeptos da equipe de futebol do Leão.

Com a novidade, o time cearense passa a ser uma das três únicas agremiações do Novo Basquete Brasil (NBB) a possuir uma loja voltada para artigos de basquete. O Esportes O POVO foi até lá conferir como funciona o novo ponto de encontro dos basqueteiros tricolores.

Buscando consolidar o sucesso do Carcalaion também fora das quadras, o Fortaleza Basquete Cearense inaugurou, na última semana, a primeira loja do clube.

Planejada para receber público familiar, a loja dispõe de um espaço que integra comercialização diversificada e descontração.

O ambiente é decorado com referências icônicas do esporte, proporcionando aos clientes uma imersão completa na cultura do basquete. Na entrada da loja, os visitantes encontram uma cesta de basquete, na qual tem a oportunidade de tentar um arremesso e ganhar descontos ou brindes.

Loja tem espaço com cesta de basquete para interação de clientes Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Além de disponibilizar os produtos oficiais do Fortaleza BC, a Carcalion Store comercializa artigos do time de futebol do Fortaleza. O projeto da loja iniciou em junho do ano passado e o investimento médio do Tricolor com a unidade foi de, aproximadamente, R$ 150.000,00.

De acordo com o coordenador de marketing do Fortaleza BC, Christian Avesque, a Carcalaion Store projeta já neste mês de fevereiro expandir os serviços e ter mais interação com o público de futebol vendendo os ingressos para as partidas.