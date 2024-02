Fortaleza abre check-in e anuncia venda de ingressos para jogo diante do América-RN

O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira, 1°, a abertura de check-in para sócios-torcedores que desejam comparecer na partida de abertura da Copa do Nordeste. Pela primeira rodada do certame regional, o Tricolor do Pici enfrenta o América-RN no próximo sábado, 3, às 16 horas, na Arena Castelão.

Confira os valores:

Inferior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Inferior Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Superior Central: R$ 30 | R$ 60 (inteira)



Especial: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)



Setor Especial: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)



Bossa Nova: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)



Setor Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)



Próximos jogos do Fortaleza

O jogo diante do América-RN será o próximo do Fortaleza após a vitória da última quarta, 31, diante do Iguatu. Depois do compromisso pela Copa do Nordeste, o Leão do Pici voltará a campo na próxima quarta-feira, 7, quando enfrenta o Ferroviário às 20h30min, no estádio Presidente Vargas.