CBF divulga tabela básica do Brasileirão Feminino Sub-20; veja jogos do Fortaleza

Competição de base se inicia no dia 7 de fevereiro. Leoas irão fazer parte do Grupo C e enfrentam Botafogo, Minas Brasília, Uda, Sport e Cefama na primeira fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica e o regulamento do Brasileirão Feminino Sub-20. Único time cearense na competição, o Fortaleza fará a estreia diante do Sport, em casa, na segunda semana de fevereiro. Mais detalhes das partidas serão divulgados em breve pela instituição.

As Leoas se classificaram para a atual edição do Brasileirão Feminino Sub-20 após terminarem a campanha de 2023 entre as oito melhores equipes do certame. Na ocasião, o time comandado por Igor Cearense foi até as quartas de final, quando foi derrotado pelo Botafogo por 3 a 1.

Nessa edição, o Tricolor do Pici fará parte do Grupo C, nas companhias de Flamengo, Fluminense, JC FC-AM e Cuiabá e irá enfrentar em jogos de ida e volta a equipes do chaveamento D, sendo elas: Sport, Botafogo, Uda-AL, Cefama e Minas Brasília. Se classificam para as quartas de final os dois melhores de cada grupo ao final das dez rodadas.