Fortaleza x Horizonte ao vivo pelo Campeonato Cearense 2024; siga transmissão

O jogo de abertura da 1ª rodada do Campeonato Cearense 2024 coloca frente a frente os campeões da Série A e B do Estadual. Fortaleza e Horizonte duelam neste sábado, 20, às 16h40min (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza–CE. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN .

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Escobar; Lucas Sasha, Pochettino e Calebe; Moisés, Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Horizonte

4-3-3: Marcel; Berg, Bruno Miranda, Leo Ceará e Zé Carlos; Dedé, Leo Santos e Jerferson; Claudevan, Mima e Natan. Técnico: Filinto Holanda.

Como chegam Fortaleza e Horizonte para o jogo

O Tricolor do Pici iniciou a preparação para o torneio no último dia 10 de janeiro. Em 2024, o Fortaleza conseguiu manter o time-base que conquistou o Estadual e chegou à final da Sul-Americana, mas reforçou o elenco com a chegada de quatro atletas: Santos (goleiro), Cardona (zagueiro), Luquinhas (meio-campista) e Moisés (atacante).



De volta à elite do futebol cearense após dois anos, tendo conquistado a Série B do Estadual em 2023, o Horizonte, por sua vez, tem como principal objetivo no Campeonato Cearense desta temporada a permanência. Para isso, a diretoria contratou quase 20 atletas para construir o plantel que disputará o Estadual. Apesar do objetivo ser claro, a cúpula do Horizonte pensa em recolocar o clube numa competição nacional em 2025.