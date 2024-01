Fortaleza: contratações em 2024; quem chega, quem fica e quem sai

Saiba tudo sobre as dispensas, empréstimos, transferências, sondagens e contratações do Fortaleza para o ano de 2024

Confira as movimentações do Fortaleza para 2024.

O Fortaleza saiu de 2023 com um saldo positivo para o time. Em um ano marcante, o Leão conquistou o pentacampeonato cearense, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana e alcançou o G-10 na Série A. Agora, a diretoria negocia os esforços para 2024.

Tomás Cardona

O zagueiro Tomás Cardona assinou o contrato com o Fortaleza até 2026. Ele era o capitão do clube argentino Defensa y Justicia e tem característica de bom jogo aéreo. Em 2023 disputou a Sul-Americana e em 2021 a Libertadores.

Santos



Vindo do Flamengo, o goleiro Santos é o novo reforço para o Leão nesta temporada. A operação de compra do chegou a US$1 milhão, junto ao clube carioca. Foi campeão da Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e das Olímpiadas.

Luquinhas



O meio-campo Luquinhas foi revelado pelo Vilafranquense, do futebol português. É a primeira vez que ele joga em um time brasileiro. Na última temporada ele estava no New York Red Bulls, dos Estados Unidos. Acumula 70 jogos na liga americana.

Moisés



O atacante Moisés retorna ao Fortaleza depois de ter sido vendido ao Cruz Azul, do México, em maio do ano passado. O novo contrato com o Leão é de quatro anos.

Contratações do Fortaleza para 2024: quem sai



Confira abaixo a lista dos jogadores