Santos enaltece João Ricardo e fala sobre disputa pela titularidade: "Quem ganha é o Fortaleza"

Novo goleiro do Fortaleza, Santos foi apresentado pelo clube tricolor nesta terça-feira, 16, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Na ocasião, o atleta comentou sobre a qualidade dos goleiros do elenco tricolor e enalteceu João Ricardo, atual titular.

"A gente sabe da qualidade dos nossos goleiros. O João, sem dúvida nenhuma, é um cara que admiro muito. A gente acompanha. Sei da qualidade de todo mundo... Kozlinski, Bruno. Bruno estive com ele no Flamengo, conheço de lá. Essa disputa só quem tem a ganhar é o Fortaleza. Sei das minhas responsabilidades, sei que preciso mostrar para o treinador, mas isso é no dia a dia. Não vai ser fácil, mas quem ganha é o Fortaleza", comentou o arqueiro.