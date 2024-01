Moisés elogia Machuca e avisa sobre disputa pela posição: "Quem for jogar vai dar trabalho"

O retorno de Moisés ao Fortaleza dá ao técnico Juan Pablo Vojvoda maiores decisões ofensivas para se tomar na formação da equipe titular para a atual temporada. Apresentado nesta segunda-feira, 15, o camisa 21 será titular ou irá disputar posição com Machuca? É possível que os dois atletas atuem juntos? Para o atacante brasileiro, independentemente de quem seja escolhido, o Leão é quem deve ganhar com a opção feita pelo treinador.

"Eu vim para somar. Ele (Machuca) vai me ajudar e eu vou ajudar ele. Tenho plena certeza que, com nós dois ali, quem jogar vai dar trabalho para as defesas. No dia a dia eu vou ajudar ele e ele vai me ajudar, independentemente quem tá no mais alto nível. Essa é uma briga sadia, pois um vai ajudar ao outro e estamos conversando no dia a dia", detalhou Moisés.

Em relação a aproximação com o atleta argentino, o brasileiro revelou que, apesar da timidez do hermano, os dois tem tido uma boa convivência e o elogiou. "Ele é um pouco tímido, mais fechado como eu, mas eu já sei como funciona e nós dois, junto ao grupo, vamos elevar o nível. (...) É um grande jogador. Acompanhei quando chegou aqui no Fortaleza. Até (...) conversamos, rimos um pouco e isso é normal. É um atleta de alto nível, que tá se destacando. Ele é muito rápido. Já dá para ver no dia a dia", ressaltou.