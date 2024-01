Em jogo marcado por quedas de iluminação, Fortaleza é derrotado pelo CRB e se despede da Copinha

Time alagoano venceu pelo placar mínimo com gol de Erik, que marcou aos 36 minutos do segundo tempo

O Fortaleza está fora da Copinha. O Tricolor do Pici foi superado em 1 a 0 pelo CRB na noite deste domingo, 14, em um jogo marcado por duas pausas no primeiro tempo após queda de energia no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). Erik balançou as redes para a equipe alagoana aos 36 minutos da segunda etapa.

No primeiro tempo, o destaque foi total para a falta de energia do estádio. No campo, as equipes iniciaram o embate de maneira intensa, com o maior número de chances sendo criadas pelo Tricolor do Pici, mas seis minutos após a bola começar a rolar, houve a primeira queda de iluminação, que durou cerca de 25 minutos.

Quando a energia voltou, a partida se desenhou de uma maneira mais morna. O predomínio do Leão em campo também diminuiu e o CRB tentou, em alguns momentos, chegar até o gol adversário, mas não conseguiu concluir boas chances de finalização.