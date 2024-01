Com classificação garantida, Fortaleza enfrenta o VOCEM-SP pela terceira rodada da Copinha

Os classificados do grupo 11, onde está o Fortaleza, enfrentam os classificados do grupo 12, atualmente liderado pelo Internacional. O segundo colocado, que jogará contra o Fortaleza caso a equipe cearense confirme o primeiro lugar, até o momento, é o XV de Jaú, que também tem a classificação garantida ao lado do Internacional.

Buscando igualar ou superar sua melhor campanha, atingida em 2023 quando chegou às quartas de final do torneio, o escrete vermelho-azul-e-branco chegou a seis pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo terceiro colocado após o empate entre Castanhal e VOCEM. Dessa forma, com a classificação garantida, o Leão do Pici busca conquistar o primeiro lugar do grupo.

Após vencer o CRB por 4 a 3 na segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior , com dois gols de Kervin Andrade, um de João Henrique e um de Iarley, o Fortaleza conquistou a vaga para a próxima fase da competição. O Tricolor agora se prepara para para seu terceiro confronto, quando enfrentará Vila Operária Clube Esporte Mariano (VOCEM-SP), às 13 horas desta terça-feira, 9, no Estádio Municipal Antônio Viana da Silva, em Assis-SP, sede do tricolor na fase inicial.

“Alcançar e tentar bater a meta na Copa São Paulo. A gente sabe que é uma competição de tiro curto, então muita coisa pode acontecer. A ideia é chegar até às quartas e tentar passar isso”, disse o gerente de base leonino, Erisson Matias, em entrevista ao programa Esportes do Povo da Rádio O POVO CBN.

Dos 30 jogadores levados à Copinha, dois já tiveram experiência no profissional do Leão: Amorim e Kauan Rodrigues. O primeiro esteve em campo no jogo de volta contra o Águia de Marabá, na Copa do Brasil, e no duelo frente ao Estudiantes de Mérida-VEN, na Copa Sul-Americana. Já Kauan fez sua estreia diante do Red Bull Bragantino, no primeiro turno da Série A.

Dentro do clube, existe a expectativa de uma maior utilização da base. Bruno Costa, executivo de futebol do Fortaleza, tem acompanhado a competição de perto, indo presencialmente acompanhar a equipe. Inclusive, o diretor possui um histórico em seus trabalhos de observar atletas oriundos das categorias de base, especialmente no Fluminense e na seleção brasileira, onde focou exclusivamente nesta área.