Executivo de futebol do Fortaleza, Bruno Costa acompanha estreia tricolor na Copinha

Em seu currículo, o profissional possui um histórico de trabalho com as categorias de base do Fluminense e da seleção brasileira

A estreia do Fortaleza na Copinha contou com um telespectador especial: Bruno Costa . O executivo de futebol do Tricolor do Pici, acompanhou a vitória da equipe por 2 a 0 , diante do Castanhal-PA, em Assis, interior de São Paulo. Os gols foram marcado por Iarley e Ryan Luka.

Erisson Matias, gerente de base do Leão, em entrevista ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, falou sobre a utilização de jogadores do Sub-20 no time principal: “A nossa ideia, no nosso projeto, é que até 2025 nós tenhamos três atletas vindos da base jogando no profissional do Fortaleza com notoriedade. Essa é a ideia. Esse é o projeto inicial. A gente sabia que ia ser bombardeado durante um período, mas faz parte. Não tem como mudar”.

Dos 30 jogadores levados à Copinha, dois já tiveram experiência no profissional: Amorim e Kauan Rodrigues. O primeiro esteve em campo no jogo de volta contra o Águia de Marabá, na Copa do Brasil, e no duelo frente ao Estudiantes de Mérida-VEN, na Copa Sul-Americana. Já Kauan fez sua estreia diante do Red Bull Bragantino, no primeiro turno da Série A.