Lucero exalta Vojvoda e diretoria do Fortaleza e lamenta vice na Sula: "Nos doeu muitíssimo"

Em entrevista ao Diário Olé, o atacante do Tricolor falou sobre o sentimento após a decisão e elogiou o projeto do clube

O atacante argentino Juan Martín Lucero, autor de 24 gols na temporada, falou sobre o vice-campeonato do Fortaleza na Copa Sul-Americana de 2023 e revelou que o elenco lamentou bastante o resultado. O atleta também elogiou o trabalho do treinador Juan Pablo Vojvoda e da diretoria do clube.

Ademais, Lucero abordou a sua situação no Leão. Com dois anos de contrato, ele frisou que se sente bem na equipe do Pici. As declarações aconteceram em entrevista ao Diário Olé, da Argentina.