Com propostas para jogar o Campeonato Paulista, Sammuel acerta por empréstimo com o ABC

O meia Sammuel, formado nas categorias de base do Fortaleza - onde atuou do sub-13 ao profissional -, acertou um novo empréstimo para a temporada de 2024 e será jogador do ABC. O jogador chegou a ganhar minutos com Vojvoda no começo de 2023 e foi destaque em algumas partidas. A informação do acerto foi veiculada inicialmente pelo Portal Futebol Cearense e confirmada pelo Esportes O POVO.

Neste ano, o atleta esteve emprestado ao Atlético-GO. Conforme apurou o Esportes O POVO, o meia tinha conversas em andamento para jogar o Campeonato Paulista de 2024, mas optou pelo clube potiguar pensando em ganhar minutos como titular e se destacar nas competições. Os clubes paulistas que estavam interessados foram mantidos em sigilo pelo staff.

Antes de definir seu futuro, o jogador já estava na capital cearense e aguardava para realizar a reapresentação no Fortaleza, em janeiro. A ideia era participar dos primeiros testes físicos e treinamentos de pré-temporada, mas o acordo com o ABC veio antes mesmo do início.