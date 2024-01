Buscando retomar o caminho das vitórias, Fortaleza BC encara o Botafogo fora de casa

Com uma sequência negativa de três jogos sem saber o que é vitória, o Fortaleza Basquete Cearense enfrenta nesta segunda-feira, 18, às 20 horas, o Botafogo, pela 13ª rodada da NBB. O duelo será realizado no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro. De momento, o Carcalaion é o 6º colocado com oito vitórias e quatro derrotas em 12 partidas disputadas.

Após um começo empolgante, chegando a emplacar cinco vitórias seguidas, o grupo comandado por Flávio Espiga, estagnou na competição. Na última vez que esteve em quadra, ainda no dia 08/12, acabou sendo derrotado pelo Caxias do Sul/RS, no Ginásio da Unifor. Antes disso, já havia sofrido em revés em duas oportunidades, perante Minas e União Corinthians. O fator preocupante é que duas derrotas dessa série ocorreram na capital cearense.