Fortaleza termina a temporada sem sofrer nenhuma virada, mas conquistando apenas uma a seu favor

O recorte não ocorre por coincidência. Para além do aspecto psicológico, o estilo de jogo da equipe durante o ano e as características dos atletas podem apontar os motivos dos números acentuados.

Em 78 jogos disputados no ano, o Fortaleza não sofreu nenhuma virada de seus adversários e conquistou apenas uma a seu favor . O clube pontuou nos 47 jogos em que abriu o placar na atual temporada. Nessas partidas, foram contabilizadas 40 vitórias e sete empates. Nos 27 jogos em que saiu atrás no marcador, o Tricolor saiu sem qualquer ponto somado em 22 deles. Houveram ainda quatro empates e apenas uma vitória de virada.

A regularidade tem sido uma característica marcante para o Fortaleza nos últimos cinco anos, nos quais finalizou entre os dez primeiros colocados do Campeonato Brasileiro em quatro oportunidades . Em 2023, os resultados também apresentaram padrões claros. Mesmo tendo uma amarga sequência de nove jogos sem vencer no Brasileirão, o Tricolor ainda conquistou a décima posição, demonstrando a importância de manter um bom aspecto mental e ter conhecimento do próprio trabalho para voltar a vencer.

O Fortaleza demonstrou ser uma equipe que presa muito pela defesa da própria meta e que tem paciência enquanto estava sem a bola. No campeonato Brasileiro, o escrete vermelho-azul-e-branco foi a quinta equipe com mais desarmes realizados e a nona com mais interceptações.

Ainda assim, o estilo mais reativo da equipe, evidenciado quando visto que possui a sexta menor posse da competição, é compensado na verticalidade alcançada. Mesmo passando pouco tempo com a bola, o Leão foi a quinta equipe que mais finalizou no torneio.

Em outros momentos desde que voltou à série A, o Fortaleza buscava roubar a bola ainda no ataque, utilizando da pressão sobre os defensores adversários. Em 2023, nos momentos em que estava à frente do placar, o Fortaleza demonstrava enxergar os melhores momentos de pressão e quando deveria se reestruturar defensivamente para receber o ataque adversário em seu campo, algo que cresceu no Fortaleza desde o segundo turno da temporada passada.

Até o primeiro turno de 2021, o Leão do Pici era a equipe que mais sofria gols nos acréscimos de ambos os tempos, acentuando o problema e manter vantagens no placar. Naquela edição, sofreu gols no final de um tempo para o Internacional (duas vezes), Botafogo (duas vezes), Ceará, Goiás, Atlético-MG (duas vezes), Coritiba e RB Bragantino.

A estatística foi influente na montagem do elenco de reposição do Fortaleza, que passou a visar um banco de reserva mais equilibrado ao titular. Na atual temporada, a ideia de utilizar alguns jogadores para povoar o meio de campo na segunda etapa, com o placar positivo, permanece. Lucas Sasha e Pedro Augusto foram duas peças muito utilizadas com esse objetivo.