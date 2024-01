Santos x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Atacante Lucero no jogo Cuiabá x Fortaleza, na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Santos e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta-feira, 6 de dezembro (06/12), pela 38ª rodada do Brasileirão Série A. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21h30min (de Brasília). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Santos x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Santos x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Santos e Fortaleza Santos 4-3-3: João Paulo; Lucas Braga, João Basso, Messias e Dodô; Gabriel Inocêncio,Tomás Rincón e Jean Lucas; Soteldo, Furch e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes. Fortaleza 4-3-3: João Ricardo; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Tomás Pochettino e Calebe; Marinho, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. Como chegam Santos e Fortaleza para o jogo

O Santos chega ao confronto com a corda no pescoço, já que a diferença para a zona de rebaixamento é de apenas dois pontos. Nesta última rodada, o Peixe precisa vencer a partida para não depender de ninguém. Caso seja derrotado ou empate com o Fortaleza, o time paulista precisará torcer portropeçodo Vasco ou Bahia para permanecer na Série A.