Vojvoda analisa empate contra o Athletico-PR: "Um bom ponto após uma semana difícil"

O Fortaleza visitou o Athletico Paranaense na noite desta quarta-feira, 8, e saiu da Ligga Arena (Arena da Baixada) com um ponto na mala. O tricolor chegou a abrir o placar, mas acabou sofrendo o gol de empate . Após entrar na partida com o peso de quatro derrotas seguidas na Série A, Juan Pablo Vojvoda analisou o duelo, projetou os próximos jogos e comentou sobre o atual estado emocional da equipe.

O comandante argentino seguiu descrevendo sua visão sobre a partida e comentou acerca do estilo de jogo do adversário: “Acho que no primeiro tempo tivemos um bom rendimento, no segundo foi equilibrado. A característica do athletico é sua bola parada, o cruzamento, ser um time forte, e que está muito acostumado com a velocidade da bola nesse campo”

Durante a coletiva, Vojvoda reforçou que a equipe vai continuar continuar lutando, e ressaltou que “para buscar objetivos é preciso somar pontos”, mas que é impossível não analisar isso sem observar o aspecto emocional, a situação na tabela e a sequência negativa da equipe.

“Nem muito bom, nem ruim, foi um bom ponto após uma semana difícil”, definiu o treinador.

A última vitória do Fortaleza aconteceu há um mês, no dia 8 de outubro, contra o América-MG. Desde então, a equipe empatou com LDU-EQU (perdeu nos pênaltis a final da Copa Sul-Americana) e Athletico-PR, e perdeu para Vasco, Bahia, Atlético-MG e Flamengo.

Sequência de jogos

O tricolor seguirá em solo paranaense até sexta, 10, dia que viajará para Cuiabá. No sábado, 11, realizará treino de apronto para o duelo diante do Dourado. No dia seguinte, encara o time mato-grossense, às 18h30min (horário de Brasília), na Arena Pantanal. A volta do Leão do Pici para Fortaleza está prevista para segunda-feira, 13, no período da manhã. Em casa, o tricolor fará três jogos em sequência, ante Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras.

“Temos dois jogos adiados que vamos completar na Data Fifa. Vão ser jogos importantes, mas serão muito difíceis, teremos dois adversários que estão lutando por objetivos diferentes. Serão partidas muito disputadas, mas antes disso temos o Cuiabá, nossa responsabilidade é se recuperar bem fisicamente para esta partida” comentou.