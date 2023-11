Fortaleza é o quarto time que mais finaliza no Brasileirão; veja dados

O Fortaleza empatou com o Athletico-PR por 1 a 1 na noite da última quarta-feira, 8, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o gol somado, o clube do Pici chegou a 35 no torneio, sendo esse apenas o 16º melhor ataque. A estatística contrasta com o total de finalizações, já que o Leão é o quarto time que mais conclui e é, ainda, o quarto com mais tentativas certas na competição. Os dados são do site FootStats.

Na sequência de cinco partidas sem vencer pela Série A, o Tricolor marcou dois tentos, com Lucero e Guilherme. Foram quatro derrotas e um empate nesse período, o que distanciou a equipe do G6, que dá vaga na Copa Libertadores. Atualmente, o intervalo para o grupo é de dez pontos.